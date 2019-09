Kortenbos Gaat Los festival moet zorgen voor meer verbinding in de wijk

ADO-knuffels leveren 20.000 euro op voor Sophia Kinderziekenhuis

De knuffels die ingezameld zijn door ADO-supporters hebben 20.000 euro opgeleverd voor het Sophia Kinderziekenhuis. Dat meldt de regionale omroep Rijnmond. Vorige week zondag werden er tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en ADO Den Haag vierduizend knuffels vanaf de tribunes in een vak vol zieke kinderen gegooid.

Uit veiligheidsoverwegingen mochten niet alle knuffels het stadion in. Er bleven er zo’n 20.000 over. Om die knuffels ook een bestemming te geven, is de actie Adopteer een knuffelbeer opgestart. Knuffels konden voor één euro worden geadopteerd.

Het precieze bedrag dat naar het Sophia Kinderziekenhuis gaat, wordt zondag bekendgemaakt als er een cheque wordt overhandigd. Dat bedrag kan tot die tijd ook nog oplopen, omdat er nog steeds knuffels geadopteerd kunnen worden.