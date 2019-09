Een Haags stripboek, fotografie in dans en theater over Mozart Kunstlicht

Het wekelijkse live magazine Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag van 10.00 tot 12.00 uur aandacht aan het stripboek ‘Er zijn geen wegen naar de wereld’ (foto) van de Haagse illustrator Bert Dekker. Ook is er aandacht voor de choreografie ‘SHOT’ van Jasper van Luijk en de prachtvoorstelling Amadeus van Het Nationale Theater.

In zijn gloednieuwe stripboek ‘Er zijn geen wegen naar de wereld’ fileert de Haagse beeldend kunstenaar Bert Dekker genadeloos eerbiedwaardige wetenschapsgebieden als psychologie en filosofie. “Het is een vrolijke zoektocht naar het verkeerde been”, aldus Dekker. ‘SHOT’ heet een ‘foto-choreografie’ en laat middels dans een zoektocht zien naar onze verslaving aan die beeldcultuur. De voorstelling van Jasper van Luijk / SHIFFT is woensdag en donderdag te zien in theater Korzo en gaat daar in première.

Het Nationale Theater maakte deze zomer ‘Amadeus’, een fantastisch spektakel dat laat zien hoe Mozart als kind de gevestigde orde te kakken zette. Het zeer muzikale stuk is dezer dagen opnieuw te zien in de Koninklijke Schouwburg.

Plan C

Ook komt het idee van Frits Dijcks, hoofdredacteur van online magazine ‘Jegens en Tevens’, aan bod. Hij bekommert zich over de toekomst van de voormalige Amerikaanse ambassade. Dijcks bedacht ‘Plan C’ voor het internationaal beroemde gebouw van architect Marcel Breuer.

In Kunstlicht ook aandacht voor de vaste rubrieken, zoals de Kunstgreep met acteur Vincent Linthorst, het Vrolijk Intermezzo met Thom Ferwerda, en Dichter bij Den Haag en Door de bril van een ander met Mira Feticu. Samenstelling, productie en presentatie: Eric Korsten.

Foto: Uit ‘Er zijn geen wegen naar de wereld’ van Bert Dekker.