Man langer vast voor fatale steekpartij

Een 19-jarige man die wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij met dodelijke afloop in een huis aan de Uilebomen blijft drie maanden langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Den Haag bepaald.

Bij de steekpartij, op dinsdag 27 augustus, kwam een 47-jarige man uit Den Haag om het leven. Over de aanleiding ervan is nog niets bekend. Ook is nog onduidelijk of de verdachte en het slachtoffer bekenden van elkaar waren.

Eerder werd ook een 24-jarige vrouw uit Rijswijk aangehouden, maar zij is een paar dagen later door de politie vrijgelaten.