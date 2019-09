The Hague Peace Night Run in beeld

Zaterdag liep de tweede editie van de The Hague Peace Night Run weer door het centrum van de stad. Tijdens de Internationale Dag van de Vrede liepen deelnemers een parcours van ongeveer 8,5 kilometer, onder meer langs het Vredespaleis.

Het doel van de loop is om door middel van sponsoring geld in te zamelen voor kinderen die bijvoorbeeld op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Iedere loper kreeg een lamp en verschillende plekken in de stad waren verlicht. De organisatie spreekt van een ‘sprookjesachtig spektakel van vuur, licht, mystiek en geluid.’

Foto’s: Richard Mulder.