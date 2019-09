AZ wint van ADO Den Haag door strafschop

Door een strafschop heeft AZ zondag van ADO Den Haag gewonnen. De strafschop was de enige keer dat de Alkmaarders de debuterende ADO-doelman Luuk Koopmans konden passeren. Het werd 0-1.

ADO zette vanaf minuut één AZ vol onder druk. Het eerste kwartier kwam de ploeg uit Alkmaar amper in de buurt van doelman Koopmans. Koopmans was één van de vijf wijzigingen die Fons Groenendijk had doorgevoerd in vergelijking met de wedstrijd tegen Feyenoord. Zo kregen ook Dion Malone, Crysencio Summerville, Elson Hooi en Michiel Kramer de kans om zich te bewijzen.

Voorafgaand aan de wedstrijd werd bekend gemaakt hoeveel de knuffelactie van vorige week heeft opgebracht. 27.500 euro wordt naar het Sophia Kinderziekenhuis overgemaakt. Daarnaast was er een minuut lang applaus voor Fernando Ricksen. De 43-jarige ex-international en oud-speler van AZ overleed deze week aan de gevolgen van ALS.

Foto: ADO Den Haag.