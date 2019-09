Esso Vreeswijkstraat voor derde keer in drie jaar overvallen

Het Esso tankstation aan de Vreeswijkstraat in Den Haag is zaterdagavond overvallen. De politie laat weten op zoek te zijn naar twee mannen in donkere kleding. Wat er precies is gebeurd en of er buit is gemaakt, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Het tankstation was al twee keer eerder doelwit van een overval.

De verdachten zijn donker getint en rond de 20 jaar oud. Ze hadden een plastic tas van Albert Heijn bij zich. Wie de mannen ziet, wordt opgeroepen ze niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen. De recherche doet onderzoek bij het tankstation.

I.v.m. een #overval op een tankstation aan de #Vreeswijkstraat te #DenHaag zijn wij op zoek naar 2 mannen, +/- 20jaar, 1.70cm lang. Beide mannen zijn donker getint, dragen donkere kleding en één heeft een Albert Heijn tasje bij zich. DEZE MANNEN NIET ZELF BENADEREN! Bel 112! ^SV — Politie OC Den Haag (@POL_OCDH) September 21, 2019



In september 2016 en november 2018 werd het filiaal van Esso ook overvallen. Voor de eerste overval werd een verdachte aangehouden, nadat het opsporingsprogramma Team West beelden van hem toonde. De dader die vorig jaar toesloeg, werd weggejaagd door een medewerker. Hij wordt nog gezocht. Mogelijk overviel diezelfde man een paar weken eerder ook de Esso aan de Valkenboslaan in Den Haag.