FOTOSERIE: Stadsspelen geopend door kickbokser Rico Verhoeven

Kickbokser Rico Verhoeven heeft zaterdag de Stadsspelen in Den Haag geopend. Daarmee is gelijk de Nationale Sportweek afgetrapt. “Ik ben super trots dat ik ambassadeur mag zijn van deze Sportweek en iedereen mag vertellen waar sport mij gebracht heeft.”, vertelde Verhoeven eerder op Den Haag FM.

Op de Sportcampus in het Zuiderpark beginnen zaterdag de jaarlijkse Stadsspelen. Dit jaar is het een extra bijzondere editie omdat ze onderdeel uitmaken van de NOC*NSF Sportweek. Er is aandacht voor jong en oud tijdens de Sportweek. Ouderen kunnen sporten in het zwembad en de jongere Hagenaars kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan een skate-evenement met dancefeest.

Foto’s: Richard Mulder.