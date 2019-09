Ambassadeur NSGK Marie Claire: “Een normale jeugd voor kinderen met een handicap is belangrijk”

De ‘Madurodam Marathon’ gaat zondag 6 oktober voor de tweede keer van start. De opbrengst het hardloopevenement met een knipoog gaat naar de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind(NSGK). Den Haag FM besteedt iedere maandag in het programma Haagse Ochtendradio aandacht aan het 1,69 kilometer lange tocht. Deze keer spraken we de 11-jarige Marie Claire Lanser, ambassadeur van NSGK. Zij leidt aan een progressieve spierziekte en is afhankelijk van haar rolstoel.

De opbrengst van de marathon gaat naar de het project ‘Samen naar School’ van de NSGK. Daarmee worden klassen op basisscholen zo ingericht dat kinderen met een meervoudige handicap ook gewoon naar school kunnen. Dat is ook nodig voor middelbare scholen, wat Marie Claire betreft. “Ik moet twintig minuten in een taxi zitten om op school te komen, terwijl er scholen veel dichterbij zijn. Die hebben me geweigerd vanwege mijn handicap”, vertelt de brugklasser op Den Haag FM.

Naast een zo normaal mogelijke jeugd voor alle kinderen, vindt Marie Claire het belangrijk dat meer mensen weten over de mogelijkheden op sportgebied. “Ik doe nu aan ‘racerunning‘ en zitskiën. Voordat ik wist dat dit kon, zat ik heel veel thuis”, vertelt de ambassadeur. Meer aandacht voor wat er juist wél mogelijk is vindt Marie Claire daarom zo belangrijk. “Ik heb ook een tijdje aan frame-voetbal gedaan. Dat was heel leuk, maar er waren niet genoeg kinderen die aan deze sport deden.”

Den Haag FM-team Madurodam Marathon

In aanloop naar de tweede Madurodam Marathon hoor je iedere maandag een update in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. Dit jaar zal Den Haag FM met een groot team meedoen bestaande uit presentatoren, verslaggevers en vrienden van Den Haag FM. Aanvoerder van het Den Haag FM-team is Ties Brink, tot en met september de burgemeester van Madurodam. Doneren of deelnemen kan via de teampagina.

Foto: Richard Mulder, Madurodam Marathon 2018

Luister hier naar het interview met Marie Claire Lanser op Den Haag FM.