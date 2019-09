Anastasia in première in Circustheater Scheveningen

Geen supporters mee naar ADO, Ajax vraagt KNVB standpunt in te nemen

Voetbalclub Ajax stapt naar de KNVB om een standpunt af te dwingen over het verbod om supporters van de Amsterdamse club toe te laten tijdens de wedstrijd tegen ADO Den Haag. De club en de gemeente hebben besloten ook dit seizoen geen supporters van Ajax toe te laten.

Ajax had eerder aangedrongen op een vooroverleg met ADO en de gemeente Den Haag. Dat is er nooit van gekomen. “Dat Ajax vervolgens dit besluit op deze manier verneemt is zeer opmerkelijk.” schrijft de club.

“Ajax heeft de afgelopen jaren meermaals het initiatief genomen om in gesprek te gaan over de organisatie van de wedstrijd en het beheersen van de eventuele veiligheidsrisico’s. Keer op keer wordt een nieuw argument bedacht om dit af te houden.” Ajax vraagt voetbalbond KNVB nu om een standpunt in te nemen.

Foto: Archief.