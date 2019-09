Haagse PvdA wil proef met statiegeld op blikjes

De PvdA in de gemeenteraad wil een proef met statiegeldautomaten voor blikjes. Raadslid Janneke Holman lanceert daarvoor maandag een plan naar Brussels voorbeeld: “In de hoofdstad van onze Zuiderburen staan sinds een paar maanden drie statiegeldautomaten voor blikjes, en het is een groot succes: in de eerste maand werden al 40.000 blikjes ingezameld.” Holman wil nu weten of zo’n proef ook in Den Haag mogelijk is.

In Brussel staan drie statiegeldautomaten op drukke plekken in de stad. Een ingeleverd blikje levert 5 cent op, en met de statiegeld bon krijgen mensen korting bij deelnemende winkels en restaurants.

Holman hoopt nu dat Den Haag het voortouw durft te nemen door ook een proef te starten: “Er wordt al jaren lang gepraat over het uitbreiden van statiegeld in Nederland. Ik roep het Haagse stadsbestuur op om de handschoen op te pakken en er lokaal mee aan de slag te gaan.”