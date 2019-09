Nationale Sportweek in Den Haag; Senioren spartelen erop los in het Hofbad

Deze week is Den Haag de officiële gaststad van de Nationale Sportweek. Om zowel jong als oud aan het sporten te krijgen zijn er verschillende evenementen, waaronder Fifty fit in het Hofbad.

“Fifty fit is een activiteit voor ouderen in het water, zodat ze makkelijk kunnen bewegen en zo hun conditie op peil kunnen houden”, zegt instructeur Stanley de Zeeuw. “En ondertussen kunnen ze ook contact opbouwen met elkaar.”

De senioren zijn stuk voor stuk in hun nopjes. “Ik vind de sportfaciliteiten hier echt geweldig, een stuk uitgebreider dan bij ons in Zoetermeer”, zegt een deelnemer. “Dit is heerlijk bewegen, onder water ben je veel lichter en kun je van alles wat je boven water niet kan”, wordt hij aangevuld door een andere.