34 filmploegen maken komend weekend korte film voor ’72 hours The Hague’

Maar liefst 34 teams strijden komend weekend om de jaarlijkse ’72 Hours The Hague Film Contest’. Bij de filmwedstrijd moeten de teams binnen 72 uur een korte film schrijven, filmen en monteren. Alle films spelen zich af in Den Haag.

Organisator Stephan Evenblij (foto) is trots dat hij Den Haag zo op de kaart kan zetten. “Ik voel me als een ooievaar met pauwenveren”, zegt hij op Den Haag FM. Vorig jaar was het thema western, maar dit jaar heeft de organisatie besloten geen thema te kiezen. “Dat hebben we bewust gedaan omdat je de filmmakers dan heel erg beperkt”, vertelt Stephan. “We hebben wel een verplichte zin en een verplicht voorwerp. Uiteraard maken we die vrijdag pas bekend.”

De derde editie van 72 Hours The Hague Film Contest begint vrijdag. De prijzen worden uitgereikt tijdens het ‘Haagse Oscâh’ gala. De winnaars zijn onderverdeeld in de categorieën: Veelbelovend Talent, Aanmoedigingsprijs en de Publieksprijs.

Luister hier naar het interview met Stephan Evenblij op Den Haag FM.