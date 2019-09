Kermisexploitanten balen dat najaarskermis op het Malieveld verdwijnt: “Het is triest”

Taalkaravaan trekt door Den Haag om te strijden tegen laaggeletterdheid

In Den Haag zijn nog steeds veel laaggeletterden. Naar schatting hebben zo’n 90.000 inwoners moeite met de Nederlandse taal. Dat moet veranderen vindt het Haags Taalketenoverleg en daarom trekken zij deze week met de Taalkaravaan door de stad.

Weinig tijd

“Er zijn verschillende redenen waarom Hagenaren moeite hebben met de Nederlands taal”, zegt Réka Deuten-Makkai van de Taalkaravaan.”Vaak komt dat door de tijd; mensen werken 40 uur per week en zijn dan te moe om naar een taalcursus te gaan. Een andere reden kan zijn dat kinderen thuis zitten en de moeder geen tijd heeft om naar een taalcursus te gaan.”

Gevaarlijk

En dat heeft gevolgen volgens Réka. “Zonder de Nederlandse taal kan men niet zo goed functioneren en kan zich niet zo goed redden in onze samenleving. Denk aan bijvoorbeeld het afsluiten van een verzekering of het lezen van een bijsluiter van je medicijn.” En dat kan gevaarlijk zijn volgens haar omdat je niet weet wat je inneemt en hoeveel. Daarom vindt Réka dat er geen excuus meer is om de Nederlandse taal niet te leren.

De Taalkaravaan staat deze week op de volgende locaties:

Dinsdag 24 sept van 15.00 tot 18.00 uur in Winkelcentrum De Stede (bij Lidl/Jumbo).

Woensdag 25 sept van 12.00 tot 16.00 uur in Bibliotheek Transvaal op Hobbemaplein 30.

Donderdag 26 sept van 15.00 tot 18.00 uur in Vadercentrum ADAM op Jonckbloetplein 24.

Vrijdag 27 sept van 15.00 tot 18.00 uur in Winkelcentrum Mariahoeve op Het Kleine Loo 320a.

Zaterdag 28 sept van 11.00 tot 15.00 uur in Winkelcentrum Leyweg, Leyweg 789 (ter hoogte van de HEMA).