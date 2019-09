Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil hotelkamers in pand Hudson’s Bay

In het pand van warenhuis Hudson’s Bay kunnen na het vertrek van de winkel het best hotelkamers komen. Dat vindt Hart voor Den Haag/Groep de Mos. De partij stelt het idee woensdag voor aan het stadsbestuur. Volgens raadslid Ralf Sluijs slaat het vertrek van het warenhuis een gat in het Haagse winkelgebied. Het Canadese concern vertrekt voor het einde van dit jaar uit Nederland.

Sluijs: “Dit is ten eerste zeer verdrietig nieuws voor de driehonderd medewerkers. Het laat tegelijkertijd ook zien dat het klassieke warenhuis zwaar onder druk staat. We moeten nu dan ook alvast serieus nadenken over de toekomstige invulling van de 19.000 vierkante meter en zes verdiepingen van dit pand. Het college moet hierop gaan voorsorteren, om leegstand over een paar maanden te voorkomen.”

Volgens Sluijs is er te veel winkelruimte, en zijn er te weinig hotelkamers. “Door de bestemming van de bovenste vier verdiepingen te wijzigen kunnen we de leegstand oplossen en in een grote behoefte voorzien.”