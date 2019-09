Internationaal Vliegerfestival Scheveningen beleeft aanstaand weekend 41ste editie

Het internationaal Vliegerfestival Scheveningen vindt dit weekend plaats aan de kust. Net als eerdere jaren is ook de grootste vlieger van Europa aanwezig tijdens het vliegerevenement. “Een groot aantal teams gaat met bestuurbare vliegers op bijvoorbeeld muziek een show verzorgen”, vertelt organisator Dominique Scholtes op Den Haag FM.

Een paar honderd vliegers gaan zaterdag hopelijk de lucht in, waaronder een groot aantal vliegers in de vorm van zeewier of vissen. “Dit jaar hopen we het grootste zeeaquarium in vliegers te maken”. Het ziet er naar uit dat het zaterdag stevig zal waaien. Windkracht 5 wordt voorspeld door het KNMI. “Dat zou betekenen dat we de grootste vlieger niet kunnen oplaten. Die is met 66 meter lang en 25 meter te groot voor tijdens zo’n sterke wind.”

De 41ste editie van het Vliegerfestival Scheveningen begint zaterdag 28 september om 12.00 uur en doet het Zwarte Pad, Scheveningen Bad, het Kurhaus en de Nieuwe Parklaan aan.

Foto: Catharina Abels

Luister hier naar het interview met Dominique Scholtes op Den Haag FM.