Oppositie wil dat klimaatmars door binnenstad kan gaan

Den Haag is deze vrijdag het toneel voor een landelijke Klimaatstaking. “Kom naar Den Haag op 27 september en staak met ons mee voor een rechtvaardige en leefbare planeet, nu en in de toekomst”, schrijft de organisatie op haar website. Het plan is om vrijdagmiddag om 13.00 uur de mars te starten vanaf de Koekamp.

In februari van dit jaar was er in Den Haag al een klimaatmars, georganiseerd door Stijn Warmenhoven. Stijn doet ook deze keer mee: “In Nederland is nu een klimaatakkoord gepresenteerd, maar andere landen moeten ook wat gaan doen. We lopen mee om solidair te zijn”, vertelde hij in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

De betogers willen vrijdag demonstreren langs de Tweede Kamer en het stadhuis, eerder werd daarvan gezegd dat dat niet is toegestaan. Stijn vindt dat niet zo’n groot probleem: “Je wil je geluid laten horen hiermee en als dat niet langs de Tweede Kamer gaat dan maakt dat niet veel uit, politici zullen er heus wat van meekrijgen.”

Politieke steun voor protest langs Tweede Kamer

Leonie Gerritsen van de Partij voor de Dieren vindt dat de betogers wel langs de landelijke politici moeten kunnen lopen. “De straten zijn breed genoeg. De route zou veranderd moeten worden als er sprake is van gevaar, dat is nu zeker niet het geval”, zegt ze in het programma Den Haag FM Middagshow. Gerritsen werd in haar oproep gesteund door de PvdA, de Haagse Stadspartij, GroenLinks en SP.

Foto: Den Haag TV-archief

Luister hier naar het gesprek met Stijn Warmenhoven op Den Haag FM.

Luister hier naar het gesprek met Leonie Gerritsen op Den Haag FM.