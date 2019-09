Vitaliteitscentrum Duinkijker op zoek naar nieuwe locatie

Het Vitaliteitscentrum ‘Duinkijker’ is op zoek naar een nieuwe locatie. Het centrum opende in mei haar deuren op het Deltaplein in Kijkduin en organiseerde afgelopen half jaar verschillende activiteiten op het gebied van zorg en welzijn.

“Het was altijd al de bedoeling dat we er tijdelijk zouden zitten”, zegt initiatiefnemer Maaike de Zwart op Den Haag FM. “Maar het is ons zo goed bevallen dat we graag op een andere locatie verdergaan. De locatie moet wel aan een aantal eisen voldoen. “Er komt een huisartsenpost in, een indoor- en outdoor sportruimte en een multifunctionele ruimte voor workshops”, aldus Maaike.

Duinkijker kan op de huidige locatie blijven tot 13 oktober. Tot die tijd worden er nog tal van activiteiten georganiseerd. Kijk voor meer informatie op de website.

Luister hier naar het interview met Maaike de Zwart.