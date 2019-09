Basisschool kinderen bieden petitie aan om aandacht te vragen voor kapotgeschoten scholen in Syrië

Naar school gaan is voor Nederlandse kinderen de normaalste zaak van de wereld, maar voor kinderen in Syrië is dat anders. Daar zijn veel scholen kapotgeschoten en is onderwijs bijna onmogelijk. Op het plein is die situatie woensdagochtend symbolisch nagebouwd door kinderrechtenorganisatie Save the Children. Het vormde het decor voor scholieren van de Zuidwalschool die een petitie van 40.000 handtekeningen aanboden aan de Tweede Kamer.

Vanwege de oorlog in Syrië kunnen 650.000 kinderen in het noordwesten niet naar school. Het gaat de kinderen van de Zuidwalschool erg aan het hart. “We moeten meer doen om ze te helpen”, zegt een van de leerlingen uit groep zeven.

Veilige Scholen Verklaring

Naast dat de petitie aandacht vraagt voor kinderen in Syrie die niet naar school kunnen, hoopt Save the Children op meer duidelijkheid vanuit het ministerie van Defensie over de Veilige Scholen Verklaring. “Ze moeten meer openheid geven over hoe ons leger rekening houdt met de veilige status van scholen”, zegt directeur van Save the Children Pim Kraan.

De Tweede Kamerleden die aanwezig waren om de petitie in ontvangst te nemen zeggen er werk van te maken. “Save the Children is een organisatie die al honderd jaar opkomt voor de belangen van kinderen. Dat moeten wij in de politiek voortzetten”, zegt Isabelle Diks namens GroenLinks.

Foto’s: Richard Mulder.