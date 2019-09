Haagse Juf Debby: “Invallers voor de klas zijn duur en niet goed voor de kwaliteit van het onderwijs”

Het aantal schoolleiders dat het afgelopen jaar een invalkracht heeft gehuurd die zzp’er is of via een uitzendbureau is gevonden stijgt. Dat staat op de site van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), die niet erg enthousiast is over deze ontwikkeling. “Ik snap dat directeuren dit doen, maar het is niet de oplossing voor het leraren tekort”, zegt Debby van Rijn van Vereniging de Haagse Leraar op Den Haag FM.

Volgens de AVS heeft ruim een vijfde van de schoolleiders het afgelopen jaar gebruik gemaakt van zzp’ers en dik een derde schakelde bemiddelaars, uitzendbureaus of headhunters in om maar mensen voor de klas te krijgen. “Ik snap dat de AVS dit afraadt”, zegt Van Rijn. “Invallers klokken vaak uit zodra de bel gaat en vormen geen hecht onderdeel van het team, waardoor de kwaliteit van het onderwijs achteruit gaat.”

Hoge kosten

Naast dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit gaat door het gebruik van veel verschillende leraren, zijn er ook hoge kosten aan verbonden. “Een uitzendkracht kost 30 tot 50 procent meer”, zegt AVS voorzitter Petra van Haren.

Van Rijn, ook bekend als juf Debby van groep 4 op basisschool De Spoorzoeker, geeft aan dat op het ook anders kan. “In geval van ziekte of tekorten zorgen we eerst dat de huidige werknemers voor de klas komen te staan. Mocht dat niet mogelijk zijn, verdelen we de leerlingen van die klas over andere klassen.”

Foto: Wikimedia | Onderwijsgek

Luister hier naar het interview met Debby van Rijn op Den Haag FM.