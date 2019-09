Wij Weimar wil noodverordening in Weimarstraat

Haagse PvdA wil gratis toegang voor Park Sorghvliet

Niet meer betalen voor een toegangsjaarkaart om Park Sorghvliet aan de Scheveningseweg in te kunnen. Als het aan de Haagse PvdA ligt wordt het park gratis toegankelijk. Nu moeten mensen nog een toegangsjaarkaart kopen voor 7,20 euro. Volgens de PvdA is dit een onnodige en oneerlijke belemmering voor mensen die het park eenmalig willen bezoeken of vanwege de kosten afzien van een bezoekje.

Volgens fractievoorzitter Martijn Balster moet iedereen kunnen genieten van het park. “Betalen voor toegang tot een park is niet meer van deze tijd en als dat een belemmering is, is dat enorm zonde.” De voorzitter van de Stichting Vrienden van Park Sorghvliet wilde niet reageren op de kwestie.

Verantwoordelijk wethouder Revis reageerde niet direct positief op het verzoek van de PvdA. Wel zei hij bereid te zijn de suggestie van de PvdA mee te nemen tijdens gesprekken met belanghebbenden.

De toegankelijkheid van Park Sorghvliet kwam eerder al aan bod in de Haagse gemeenteraad. In 2012 werd ervoor gekozen om het park ‘besloten’ te laten blijven.