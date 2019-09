Basisschool kinderen bieden petitie aan om aandacht te vragen voor kapotgeschoten scholen in Syrië

Wij Weimar wil noodverordening in Weimarstraat

Hagenaars vast voor inbraakpoging in buurthuis

Agenten hebben in de nacht van dinsdag naar woensdag twee Hagenaars opgepakt voor een inbraakpoging in een buurthuis in Ter Heijde. Een buurtbewoner hoorde rond 02.30 uur verdachte geluiden bij buurthuis De Wurft.

Agenten konden korte tijd later twee mannen, 38 en 46 jaar uit Den Haag, aanhouden voor een inbraakpoging. Bij het buurthuis zagen agenten verse inbraaksporen. Ook werd een auto in beslag genomen. De twee verdachten zitten vast en worden gehoord.