Hanneke Propitius nieuwe directeur Humanity House

Hanneke Propitius de nieuwe directeur van Humanity House. Propitius volgt Lisette Mattaar op, die sinds 2010 deze positie heeft vervuld. Hanneke Propitius is de afgelopen acht jaar werkzaam geweest als interim manager en strategisch adviseur bij onder meer Aids Fonds, MVO Nederland en Artsen zonder Grenzen.

Propitius over haar nieuwe functie: “Humanity House is uniek in de wijze waarop zij jongeren weet te betrekken bij actuele vraagstukken rond conflict en oorlog. Met een aansprekend educatie programma en de unieke ‘ervaringsreis’ worden jaarlijks meer dan 22.000 leerlingen bereikt en geraakt. Door de inhoudelijke programmering rondom humanitaire thema’s, van persoonlijke verhalen tot filmavonden in de openlucht, heeft Humanity House een onmisbare positie in Den Haag, de stad van Vrede en Recht. Ik wil met het gedreven team doorgaan op de ingeslagen weg van cultureel ondernemerschap en de samenwerking met onze partners versterken en verbreden.”

Humanity House is in 2010 opgericht door het Rode Kruis en de gemeente Den Haag. Het museum trekt jaarlijks zo’n 40.000 bezoekers en biedt ook een debatplatform en een breed educatief aanbod rondom humanitaire thema’s gekoppeld aan vluchtelingen, noodhulp en mensen in conflict.