Pat Smith voegt zich bij Team Den Haag FM voor Madurodam Marathon

De tweede editie van de ‘Madurodam Marathon’ gaat zondag 6 oktober van start. De opbrengst het hardloopevenement met een knipoog gaat naar de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind(NSGK). Den Haag FM loopt met een eigen team mee. Kersvers lid van Team Den Haag FM is zanger Pat Smith.

Den Haag FM besteedt in aanloop naar de marathon aandacht aan de tocht van 1,69 kilometer, een marathon op dezelfde schaal als Madurodam. Die afstand is voor de sportieve Pat geen probleem. “Ik ga daarom mijn best doen om er voor te zorgen dat er een lekker bedrag binnenkomt door dit goede doel”, vertelt Pat op Den Haag FM. “Ik heb er zin in.”

Dit jaar zal Den Haag FM met een groot team meedoen bestaande uit presentatoren, verslaggevers en vrienden van Den Haag FM. Aanvoerder van het Den Haag FM-team is Ties Brink, tot en met september de burgemeester van Madurodam. Doneren of deelnemen kan via de teampagina.

Luister hier naar het interview met Pat Smith op Den Haag FM.