Twintigduizend woningen op losse schroeven door stikstofuitspraak

De uitspraak van de Raad van State over stikstof treft in Den Haag 146 projecten van samen ruim twintigduizend woningen. Daarnaast staat een aantal kantoor- en verkeersprojecten op de tocht. Dat blijkt uit een inventarisatie van de gemeente. De gemeente wil niet zeggen welke projecten getroffen worden.

De Raad van State zette een paar maanden geleden een streep door het landelijke stikstofbeleid. Overal in het land zijn daardoor vergunningen op losse schroeven komen te staan. In de provincie Zuid-Holland gaat het om in totaal 33 duizend projecten.

Voor Den Haag is de impact dus ook groot, maar hoe groot is niet helder. ‘Op dit moment is nog onduidelijk in welke mate projecten daadwerkelijk worden geraakt’, schrijft het college aan de gemeenteraad. Dit is onder meer afhankelijk van het karakter en de planning van de projecten.