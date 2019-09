Wij Weimar wil noodverordening in Weimarstraat

Bewonersclub Wij Weimar wil dat het stadsbestuur een noodverordening ingesteld in de Weimarstraat om criminaliteit tegen te gaan. Dat schrijft de club in een brief aan het stadhuis. Volgens een artikel in weekblad De Groene is er flink wat overlast en criminaliteit in het stuk tussen Beeklaan en de Valkenboslaan.

Wie s ’nachts door de straat rijdt hoort draaiende motoren, gesleep met lachgas, intimiderend gedrag, vechtpartijen en bedreigingen. En dat is volgens het weekblad een samenvatting. Verder is er sprake van grootschalige kamerverhuur en illegale bewoning.

In een noodverordening moeten volgens Wij Weimar de volgende dingen geregeld worden. Het gebied Weimarstraat en Beeklaan moeten uitgeplozen worden op onrechtmatige bewoning, verbouwing en gebruik buiten de bestemming. Verder moet elke vastgoedtransactie getoetst worden via BIBOB (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen) en er moet een functionaris aangesteld worden die met ‘de poten in de straat’ en in directe verbinding met politie, justitie en de burgemeester misstanden aanpakt.

Foto: Enkele leegstaande panden in de Weimarstraat.