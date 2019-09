Woonambities: ‘Extra woningen, duurzaamheid en aanpak schimmel’

Per jaar 750 extra betaalbare woningen, aanpak van alle complexen die last hebben van vocht- en schimmelproblematiek en 16.000 woningen klaar om de overstap naar duurzame energie te zetten. Dat zijn de belangrijkste afspraken gemaakt tussen woningcorporaties, huurdersverenigingen en wethouders Boudewijn Revis en Liesbeth van Tongeren. Het doel van deze ambities is om de Haagse woningmarkt betaalbaarder, toegankelijker en duurzamer te maken.

Wethouder Boudewijn Revis: “Iedereen in Den Haag kent wel iemand die zoekt naar een woning. De druk op de woningmarkt, ook in de sociale sector, is groot. Daarom is het goed dat we met deze drie partijen de betaalbare woningvoorraad gaan uitbreiden én verbeteren.” Duurzaamheid en de omslag naar schone energie spelen een grote rol. Wethouder van Tongeren: “Als college willen we dat ook mensen met de kleine beurs mee kunnen doen met de energietransitie. Corporaties zijn belangrijk voor betaalbaar en ook comfortabel wonen op schone energie.”

Foto: Gemeente Den Haag/Arnaud Roelofsz.