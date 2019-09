Eerste editie Fokkerhaven Festival op “Waanzinnig mooie plek”

In de Fokkerhaven op de Binckhorst is zondag de eerste editie van het ‘Fokkerhaven Festival’. De hele dag is het terrein op de Binckhorst gratis toegankelijk. “Een prachtig festival op een waanzinnig mooie plek”, zegt organisator Susan Veninga op Den Haag FM.

“We hebben heel veel live optredens en lekker eten en drinken”, vertelt Susan. “Maar ook de hele dag boottochtjes door de Binckhorst. Er gebeurt van alles op het water. Als het slecht weer wordt hebben we heel veel poncho’s besteld.”

Het eerste Fokkerhaven Festival is zondag 29 september van 12.00 tot 20.00 uur. Het festival is in de Fokkerhaven en in de oude Fokker terminal. Kijk voor meer informatie op de website.

Luister hier naar het interview met Susan Veninga op Den Haag FM.