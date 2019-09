Expositie, audiotoer en parade bij burendag in Molenwijk

De burendag wordt zaterdag in Molenwijk gevierd met een expositie, een audiotoer en een parade door de wijk. “Om twee uur in de middag openen we eerst een expositie, daarin zijn foto’s te zien die kinderen uit de wijk hebben gemaakt. Dat zijn foto’s van een dierbare. Daarna gaan we ook nog een beetje ‘herrie’ maken in de wijk,” vertelde Sigrid de Zwart van het Laaktheater in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Onderdeel van de viering van burendag is er ook een audiotoer: “Daarin vertellen wijkbewoners hoe ze de komst naar Molenwijk hebben ervaren en het gaat ook over hoe de band is met de buren.”

In de middag klinkt er heel wat geluid in de Laakse wijk: “De wandeling door Molenwijk start om vier uur. De brassband en kinderen die hebben leren drummen gaan al trommelend door de wijk heen.” Ter afsluiting is er nog een feest in trefpunt Laakhage.

Luister hier naar het gesprek met Sigrid de Zwart op Den Haag FM.