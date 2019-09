Geen gemeentelijke invloed op Haagse Sinterklaasintocht

Wethouder Bert van Alphen heeft donderdagmiddag opnieuw benadrukt geen invloed uit te kunnen oefenen op de kleur van Piet tijdens de intocht van Sinterklaas in Den Haag. NIDA Den Haag had opnieuw om een debatje gevraagd omdat zij graag willen dat alleen Roetveegpiet nog welkom is in de stad.

De wethouder maakte opnieuw duidelijk dat de gemeente wel wil dat de landelijke lijn moet worden gevolgd – geen Zwarte Pieten meer tijdens de intocht – maar Roetveegpieten. Maar, in de regels van de gemeente voor het verlenen van subsidies staat dat Den Haag geen eisen mag stellen over de kleur van de pieten. En ook de Raad van State heeft hier ook beperkingen aan gesteld.

Twee weken geleden sprak de gemeente ook al over het onderwerp. NIDA Den Haag vindt de verandering niet snel genoeg gaan.

Foto: Richard Mulder.