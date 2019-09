Harstenhoekweg nog steeds braak: ‘Dit gaat nog jaren duren’

De grond aan de Harstenhoekweg, waar tot vorig jaar drie karakteristieke herenhuizen stonden, ligt nog steeds braak en er ligt inmiddels een laag gras. Eigenaar Bewi Vastgoed heeft nog steeds geen bouwplan ingediend. Volgens Peter Bos van de Haagse Stadspartij zal het nog wel jaren duren voor er wat gaat gebeuren.

Vorig jaar moesten de panden plat omdat volgens de eigenaar deze niet meer waren te renoveren. De sloop was tot ontzetting van de buurt. Bewi Vastgoed wil een appartementencomplex op de plek van de oude herenhuizen neerzetten. Het bedrijf heeft een voorstel gedaan, maar dit stuitte op veel weerstand op Scheveningen. Ondertussen ligt er nog steeds geen concreet bouwplan voor de Harstenhoekweg.

De gemeente kan niet veel doen om de bouw te versnellen. ‘Er ligt nog geen concreet bouwplan’, vertelt de woordvoerder van wethouder Boudewijn Revis. ‘We hebben aangedrongen op overleg tussen de projectontwikkelaar en de bewoners. En voor zover wij weten, vindt dat op dit moment plaats, maar verder hebben wij ook geen informatie over die gesprekken, want het is een gesprek tussen de ontwikkelaar en de bewoners. De gemeente heeft geen rol in deze zaak.’