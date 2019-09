Michiel Kramer krijgt tegen Emmen weer kans in de spits: “Het is aan mij om het te laten zien”

Hij was in de wedstrijd tegen AZ van afgelopen weekend een van de vijf wijzigingen in de basisopstelling. In de spits Michiel Kramer kreeg de voorkeur boven Thomas Necid die met drie doelpunten dit seizoen de topscoorder van ADO Den Haag.

“Na drie maanden geen eredivisiewedstrijd gespeeld te hebben voelde het goed om er weer te staan”, zegt Kramer. De aanvaller zat een tijdje zonder club, maar tekende van de zomer een contract van twee jaar bij ADO. Met een invalbeurt kreeg hij direct speeltijd, maar tot een basisplaats kwam het nog niet.

Zondag stond hij dus in de basis en ook tegen FC Emmen start Kramer waarschijnlijk in de eerste elf. “Ik krijg nu de kans en dus is het aan mij om me te laten zien”, zegt Kramer die wel de hete adem van zijn concurrent Necid voelt.

Andere formatie

Met de twee spitsen heeft trainer Fons Groenendijk genoeg keus voorin. De optie om ze allebei te laten spelen met een andere formatie is voor hem niet aan de orde. “Daar hebben we teveel goede buitenspelers voor. Bovendien zijn Kramer en Necid twee zelfde type spelers”, aldus trainer Groenendijk.

Luister hier naar het interview met Michiel Kramer op Den Haag FM