Piekfijn geklede motorrijders halen geld op voor onderzoek prostaatkanker

Ongeveer tweehonderd motorrijders zullen zondag in pak op oude motoren door de stad rijden. Deze tour is de Haagse aanhanger van de ‘Distinguished Gentelemen’s Ride’, een wereldwijd motor evenement waarmee geld wordt ingezameld voor onderzoek naar prostaatkanker. “Alle rijders gaan heel netjes gekleed. Een beetje ‘dandy’ en lekker terug in de tijd”, vertelt organisator Berry de Leijster op Den Haag FM.

De Distinguished Gentlemen’s Ride ontstond in 2012 in Australië met als doel om geld op te halen voor onderzoek naar prostaatkanker op en mannelijke en stoere manier. “Het voelt heel goed om op een oude caféracer in een pak te rijden”, vertelt De Leijster. Den Haag doet voor de derde keer mee aan de ‘ride’.

Dit jaar staat de teller voor aanvang op meer dan 15.000 euro, waarvan 4.000 euro is opgehaald door deelnemer Robert Ooms. “Bellen, vragen en smeken zonder angst om nee als antwoord te krijgen”, vertelt hij op Den Haag FM. “Zo krijg je genoeg mensen bij elkaar voor een mooi bedrag.

De tour begint zondag vanaf het Forepark en eindigt, na een route van veertig kilometer, bij bierbrouwer Kompaan op de Binckhorst. Aanmelden of doneren kan via de website van de Distinguished Gentlemen’s Ride.

Luister hier naar het interview met Berry de Leijster op Den Haag FM.

Luister hier naar het interview met Robert Ooms op Den Haag FM.