Quick-aanvoerder Kai van Hese: “Willem II-thuis is een droomloting”

Derdedivisionist Quick is er voor het eerst in lange tijd in geslaagd het hoofdtoernooi van de KNVB Beker te bereiken. In de volgende ronde wacht voor ‘De Haantjes’ een droomloting tegen Eredivisieclub Willem II. “Thuis tegen een eredivisieploeg is het mooiste wat er is”, zegt aanvoerder Kai van Hese (foto rechts) op Den Haag FM.

Quick bereikte de eerste ronde van het toernooi door met 2-3 te winnen van het Gelderse DUNO Doorwerth. Volgens Van Hese, zelf geblesseerd aan de kant, een verdiende overwinning. “We hadden het eerder af moeten maken. Maar over 90 minuten gezien een terechte uitslag.”

Wedstrijd van het jaar

De wedstrijd tegen Willem II wordt voor Quick de wedstrijd van het jaar. De afgelopen twee seizoenen waren dat de wedstrijden tegen aartsrivaal HBS, maar na degradatie van ‘De Kraaien’ is die wedstrijd voorlopig geschrapt. “Die wedstrijden zijn anders dan de anderen, daar spelen andere dingen mee. Heel jammer dat die wedstrijd er dit jaar niet is maar Willem II is dan een mooie vervanger”, aldus Kai.

De bekerwedstrijd Quick-Willem II wordt woensdag 30 oktober gespeeld op Sportpark Nieuw Hanenburg. De aftrap is om 19.45 uur.

Foto: Kai van Hese (Facebook)

Luister hier naar het gesprek met Kai van Hese op Den Haag FM.