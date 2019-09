Quick door naar hoofdtoernooi KNVB-beker

Het Haagse Quick heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. ‘De Haantjes’ pakten woensdagavond een ticket door DUNO Doorwerth met 2-3 aan de kant te zetten.

Derdedivisionist Quick maakte meteen in de beginfase van het duel al de intenties duidelijk. In de competitie heeft de Haagse club het enorm lastig, ook met het maken van doelpunten. Woensdagavond lag de bal er al na drie minuten spelen in. Delano Asante was verantwoordelijk voor de vroege openingstreffer. De uitblinker aan de kant van Quick schoot op slag van rust ook zijn tweede van de avond binnen.

Halverwege het eerste bedrijf slaagde hoofdklasser DUNO erin om de gelijkmaker te maken. Ondanks veel kansen, bleef de teller bij Quick in de eerste helft steken bij twee. In het tweede bedrijf gooide Philip Kouwenhoven het duel in het slot. De 2-3 van DUNO in de blessuretijd kwam te laat om Quick van de winst af te houden.

Willem II

HVCV Quick treft op 30 oktober in Den Haag Willem II als eerstvolgende tegenstander in het KNVB-bekertoernooi.

Foto: Pixabay / Ter illustratie.