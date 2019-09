STRAATVRAAG: Is genderneutraal speelgoed de toekomst?

Tentoonstelling laat onlosmakelijke band tussen dans en mode zien

Van haute couture tot streetwear en van tutus tot sneakers. Verschillende dans- en kledingstijlen komen samen in ‘Let’s Dance’ in het Gemeentemuseum. De tentoonstelling toont de onlosmakelijke band tussen dans en mode. Topstukken van onder andere Yves Saint Laurent, Viktor&Rolf en Barbara Karinska laten de invloeden van mode op de danswereld zien.

Bezoekers kunnen niet alleen kijken naar kostuums en ontwerpschetsen, maar ook in actie komen in een speciaal ingerichte balletzaal. Want bijna elke zondag geven verschillende dansscholen en dansgroepen een demonstratie. Zoals klassiek ballet, rock-‘n-roll, hiphop, regency stijl en lindy hop.

De tentoonstelling is tot en met 12 januari 2020 te zien.