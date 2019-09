Quick-aanvoerder Kai van Hese: “Willem II-thuis is een droomloting”

Michiel Kramer krijgt tegen Emmen weer kans in de spits: “Het is aan mij om het te laten zien”

Vier van de vijf tieners vrij na mishandeling Willem de Zwijgerlaan

Meer in

Vier van de vijf jongens die vastzaten voor de mishandeling van de 71-jarige Nico Schoonhoven zijn donderdag vrijgelaten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Ze blijven wel verdachte in de zaak. De 14-jarige verdachte die sinds vorige week vrijdag vastzit, is nog niet vrijgelaten. Hier beslist de rechter-commissaris morgen over.

Een 71-jarige man kwam maandag 16 september te overlijden nadat hij ruzie had gekregen met een aantal minderjarige jongens. Vijf verdachten in de leeftijd van 13 tot 15 jaar werden vervolgens aangehouden.

Op de 14-jarige jongen na zijn alle verdachten nu weer thuis. Ze blijven wel verdachten en mogen geen contact opnemen met de nabestaanden van Schoonhoven. Ook mogen ze niet in de Willem de Zwijgerlaan komen. Het onderzoek van de politie gaat nog altijd door. Zo moet nog steeds onderzocht worden of er een verband is tussen de hartaanval waar Schoonhoven aan overleed en de ruzie.