Zuiderparktheater dit weekend gevuld met koren en gedrum

In het Zuiderparktheater klinkt zaterdag veel gedrum tijdens het Holland Taiko Festival en op zaterdag is het theater het toneelveld voor het Korenfestival Den Haag. “Het is een komen en gaan van twaalf koren die de hele dag optreden. Het zijn zeer verschillende koren die zorgen voor een gezellig dag”, vertelde Marijke Reuvers van het Zuiderparktheater in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Voor het korenfestival is het dit jaar een feestelijke editie, het wordt voor de vijfde keer georganiseerd. “Veel mensen uit de buurt weten inmiddels hoe leuk het is en komen wel even kijken en natuurlijk kijken de verschillende koren naar elkaar.” De twaalf deelnemende koren zullen optreden tussen 12.00 en 18.00 uur.

De dag ervoor landt Holland Taiko Festival 2019 in het theater, dat wordt georganiseerd door Yamato Taiko school. “Het is een dag met workshops en een concert met vuurwerk. Op zaterdagmiddag wordt er swingend gespeeld op staande drums, als je dat hoort ga je dansend het terrein af.”

Luister hier naar het gesprek met Marijke Reuvers op Den Haag FM.