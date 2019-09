Oude en nieuwe muziek van The Motions op EP ‘Recorded’

25.000 klimaatdemonstranten in Haags centrum

25.000 mensen hebben zich vrijdagmiddag verzameld voor de klimaatstaking op de Koekamp. Dat schat de organisatie. De betogers zouden om 13.00 uur van de Koekamp, naast het station Den Haag Centraal, vertrekken. Maar ze begonnen iets eerder aan hun route door de binnenstad omdat er bij het vertrekpunt geen mensen meer bij konden.

De route voert onder meer langs het Binnenhof en diverse ministeries. Volgens de NS is het ontzettend druk in treinen naar Den Haag. Op Twitter meldt de NS dat reizigers voor de terugreis ook rekening moeten houden met drukte.

Duizenden klimaatstakers tegelijk naar Den Haag, daar is geen treindienst tegen opgewassen. 🚅💨 Houd daarom ook voor de terugreis rekening met flinke drukte. Tip: blijf vanmiddag wat langer in het mooie Den Haag om de drukte te omzeilen. #klimaatstaking — NS online (@NS_online) September 27, 2019

De klimaatstaking begon met een aantal korte toespraken. Daarna trekken de jongeren door de binnenstad van Den Haag. Burgemeester Pauline Krikke verbood de route in eerste instantie omdat ze niet wil dat bezoekers van het centrum last hebben van de protestmars. Na kritiek van de politiek mogen de demonstranten toch langs de Tweede Kamer en het stadhuis, maar is een route opgesteld die de winkelstraten mijdt.