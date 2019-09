ADO-watcher Yorick Groeneweg: “Ik vind het wel lekker om 2,5 uur naar Sittard te rijden”

Meer in

In aflevering tien van de ‘Den Haag FM ADO Podcast’ is Yorick Groeneweg te gast. Yorick is ADO-watcher voor AD/Haagsche Courant en volgt de club sinds anderhalf jaar op de voet.

“Ik rij altijd in m’n eentje naar uitwedstrijden”, zegt Yorick. “Ik vind het wel lekker om 2,5 uur te rijden naar Sittard. Ik baalde niet toen Fortuna-uit werd geloot voor de beker.” Verder bespreken de heren de nieuwe opstelling van ADO Den Haag en wordt vooruit geblikt op de uitwedstrijd tegen Emmen. Daarnaast heeft Alberto een opmerkelijk verhaal over een van Yoricks voorgangers bij het AD.

Volgende week ADO Vrouwen

Iedere week hoor je op www.denhaagfm.nl en de verschillende podcast-media een nieuwe aflevering van de ‘Den Haag FM ADO Podcast’. Den Haag FM-commentatoren Rogier Heimgartner en Lieuwe van Slooten bespreken de week van ADO Den Haag. Dat doen ze met ADO-supporter in hart en nieren Alberto van der Spiegel en een wekelijks wisselende gast. Volgende week staat de aflevering in het teken niet de ADO Den Haag Vrouwen.