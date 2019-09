Roep om persoonsgericht fouilleren in Den Haag

BNNVARA maakt Hoefkade veiliger

Meer in

BNNVARA vraagt in het televisieprogramma Make Holland Great Again aandacht voor verkeersveiligheid rondom de Hoefkade in Den Haag. Met acties willen de makers automobilisten bewust maken van het feit dat ze langs een school rijden.

De programmamakers checken eerst ze eerst hoe hard gemotoriseerd verkeer voorbij racet. Te hard in de 30-kilometer zone. Sommige auto’s rijden zelfs 68 kilometer per uur. Tijd voor actie, zo moet ook het GREAT-team hebben gedacht. Het team bouwt een auto om tot een nep-politieauto. Dat werkt een beetje, minder auto’s rijden te hard.

Als laatste actie zetten ze een klaslokaal op straat neer. Compleet met tafels, stoelen, landkaarten, borden en natuurlijk leerlingen. Automobilisten die voorbij rijden worden gescand. Bij een snelheid minder dan 30 kilometer per uur krijgen ze een GREAT-bordje te zien van de kinderen. Rijden automobilisten harden dan 30 kilometer per uur, gaan de verbodsborden omhoog. Wethouder Robert van Asten laat via social media weten blij te zijn met de actie.