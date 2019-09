Klimaatmars door Den Haag: “Het mag allemaal wel wat sneller”

In Den Haag wordt vrijdagmiddag geprotesteerd voor een ambitieuzer Klimaatbeleid. Den Haag FM-verslaggever Lieuwe van Slooten spreekt van een vol Koekamp, gevuld met veel jongeren en ouderen. Ook bedrijven zijn vertegenwoordigd. “Ik sta hier met het hele bedrijf, we staken samen,” wist een van de demonstranten te vertellen. “Er moet sneller en urgenter door de overheid worden ingegrepen waar het gaat om uitstoot en opwarming van de aarde.”

Eerder werd er in Den Haag al een klimaatmars georganiseerd door Youth for Climate. De Haagse Stijn Warmenhoven was daar de aanjager van, hij is er ook vandaag bij: “Het is een supergaaf gevoel dat er veel mensen zijn. Het laat zien dat het leeft. Er moet vooral internationaal wat gebeuren, de problemen spelen over de hele wereld.” Bij de vorige demonstratie waren er vooral veel jongeren op de been, nu is een gemengder beeld zichtbaar. “Je ziet wel meer jongeren, maar het is mooi om nu te zien dat het ook ouderen interesseert.”

De demonstratie is onderdeel van een wereldwijde actieweek die op vrijdag 20 september van start is gegaan. De initiatiefnemers willen met hun acties de politiek ervan doordringen dat meer maatregelen nodig zijn om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen

Foto: Rogier Heimgartner