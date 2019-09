Laatste verdachte (14) mishandeling Willem de Zwijgerlaan vrij

De vijfde verdachte van de mishandeling van de 71-jarige Nico Schoonhoven in de Willem de Zwijgerlaan is vrijdag vrijgelaten. De 14-jarige jongen blijft wel verdachte in de zaak, maar mag zijn rechtszaak in vrijheid afwachten. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

Nico Schoonhoven kreeg op maandag 16 september ruzie met een groepje jongeren, waarbij de 71-jarige man werd mishandeld. Een uur later overleed hij aan een hartaanval. Vorige week vrijdag meldde een 14-jarige jongen zich bij de politie, waarna hij werd aangehouden. Later volgden nog vier aanhoudingen.

De andere vier jongens werden donderdag al op vrije voeten gesteld, maar blijven wel verdachten en mogen geen contact opnemen met de nabestaanden van Schoonhoven. De 14-jarige hoofdverdachte bleef op dat moment nog vastzitten, maar werd vrijdag ook vrijgelaten. De politie blijft onderzoek doen in de zaak rond de dood van Nico Schoonhoven. Zo wordt nog onderzocht of er een verband is tussen de mishandeling en de hartaanval.