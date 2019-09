Ondernemers Haagse Markt krijgen korting op huurprijs kraam

Alle marktondernemers van de Haagse Markt krijgen vanaf 2020 een korting van tien procent op de huidige huurprijs van hun kraam. De korting geldt voor vijf jaar. Ook worden de markttarieven de komende jaren niet verhoogd. Dat schrijft wethouder Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) aan de gemeenteraad. De maatregelen kosten de gemeente in totaal 1,4 miljoen euro.

De Haagse Rekenkamer stelde voor de zomer in het rapport ‘Uit de markt prijzen’ dat de gemeente onterecht kosten in rekening brengt bij de marktondernemers, bijvoorbeeld voor handhaving en juridische zaken. Bovendien zijn de kosten alleen in rekening gebracht bij de ondernemers van de Haagse Markt terwijl de gemeente deze kosten ook maakt voor ondernemers op andere markten. Ook zijn de tarieven hoger dan met de ondernemers en de raad was afgesproken. Het gaat jaarlijks om ruim een half miljoen euro.

Na de presentatie van het rapport gaven de vier marktverenigingen van de Haagse Markt aan dat ze naar de rechter willen stappen om hun geld terug te krijgen. ‘Het rapport van de Rekenkamer is duidelijk en keihard’, zei Leen van Popering van Nieuw Koopman Belang (NKB). ‘Het is een grote puinhoop op de afdeling markten van het stadhuis en de ondernemers willen hun geld terug.’