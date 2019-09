Oude en nieuwe muziek van The Motions op EP ‘Recorded’

De Haagse Nederbietgroep The Motions heeft nieuwe nummers en herziene versies van hun singles uitgebracht op de nieuwe EP ‘Recorded’. “Onze gitarist Robbie van Leeuwen vond nog wat demo’s op zijn zolder en toen we daar naar luisterden kwamen we erachter dat die nummers eigenlijk wel goed zijn”, vertelt Rudy Bennett op Den Haag FM.

Op de nieuwe EP staan vier nog nooit eerder uitgebrachte demo’s uit 1967, maar ook de dit jaar opgenomen versies van deze nummers. De tracks zijn geen strikte covers van de demo’s. “We hebben in al die jaren veel meer meegemaakt, zo is er ook een hele hoop veranderd in de muziek en in de tekst.” De vier nummers die er allemaal twee maal op staan zijn A Little Bit Of Heaven, Warm Me Baby, 20 Miles From Home en I’m Wondering.

The Motions

Rudy Bennett richtte samen met en Robbie van Leeuwen The Motions op in 1964. Een jaar later brachten zij hun eerste hit uit Wasted Words’ dat over de rassenstrijd in de Verenigde Staten gaat.

‘Recorded’ is sinds 13 september zowel digitaal als CD beschikbaar. Voor het einde van 2019 komt er nog een goudkleurige vinylversie uit van de EP.

Foto: Still YouTube (RecordstoreConcerto)

Luister hier naar het interview met Rudy Bennett op Den Haag FM.