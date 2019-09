Overlast door verwarde huurders stijgt: ‘Zorginstanties schieten tekort’

Woningcorporaties krijgen steeds vaker meldingen van overlast. Deze overlast komt volgens woningcorporatie Aedes voornamelijk door verwarde personen. Mensen met bijvoorbeeld een psychische aandoening wonen langer zelfstandig. ‘De politiek moet onderkennen dat langer zelfstandig thuis wonen van deze groep tot problemen leidt. Gemeenten en zorginstanties moeten meer regie nemen. Dat schiet nu tekort’, zegt voorzitter Marnix Norder.

Volgens Aedes hebben bijna alle woningcorporaties te maken met overlast van bewoners met psychische problemen, dementie of een verslaving. Hierdoor ervaren andere huurders verwaarlozing of vervuiling van de woning en geluidsoverlast van hun verwarde buren. Volgens Aedes zien woningcorporaties vaak als eerste verward gedrag bij hun huurders. ‘Wij melden problemen bij de betrokken hulpverlenende instanties, maar vervolgens ontbreekt de regie.’

Andere woningcorporaties bevestigen het door Aedes geschetste beeld. ‘Vooral in grote steden zien wij een toename in de overlast’, geeft een woordvoerder van Vestia aan. ‘Steeds meer mensen met psychische aandoeningen of een rugzakje komen in de sociale huur terecht omdat er geen plek is in de specialistische instellingen. We zien ook een grotere diversiteit aan psychische problemen, zoals oorlogstrauma’s, dementie en verslaving. Al die mensen reageren bij overlast anders, wat het extra lastig maakt.’