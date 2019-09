Route Madurodam Marathon langs Schiphol, Erasmusbrug en EK-beker

De route van de tweede editie van de ‘Madurodam Marathon’ op zondag 6 oktober is anders dan die van vorig jaar. “Het wordt niet moeilijker, maar wel leuker”, vertelt Marianne Aalders van Madurodam op Den Haag FM.

Het hardloopevenement met een knipoog is bedoeld om zo veel mogelijk geld op te halen voor de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK). Het parcours van 1,69 kilometer, zo lang als een marathon is dezelfde schaal als Madurodam, biedt tijdens de aanstaande editie en kijkje achter de schermen. “Je loopt dwars door de attracties ‘Zo groot is Oranje’ en ‘Het Verhaal van George’ , maar het leukste is dat je door de werkplaats gaat lopen waar de maquettes worden gemaakt. Een plek waar bezoekers normaal nooit komen.”

Dit jaar zal Den Haag FM met een groot team meedoen bestaande uit presentatoren, verslaggevers en vrienden van Den Haag FM. Aanvoerder van het Den Haag FM-team is Ties Brink, tot en met september de burgemeester van Madurodam. Doneren of deelnemen kan via de teampagina.

Foto: Richard Mulder

Luister hier naar het interview met Marianne Aalders op Den Haag FM.