Schudden van het lachen tijdens PEPER

Meer in

Den Haag staat dit weekend in het teken van PEPER. Het cabaretfestival laat bezoekers naar eigen zeggen “schudden van het lachen en verrast met scherpe, flink prikkelende en smaakmakende optredens!” Het festival centreert zich rondom het Museumkwartier met Diligentia als middelpunt. Verder zijn er optredens in onder meer het Escher Museum, Hotel des Indes of Pulchri Studio’s.

Het slotstuk van PEPER is op maandagavond in Diligentia, waar de Poelifinario’s en de Neerlands Hoop 2019 worden uitgereikt. De winnaars van 2018 zijn ook aanwezig; Jochem Myjer, RundFunk, Tim Fransen en Joost Spijkers.

Verder zijn Claudia de Breij, Tex de Wit, Flip Noorman, Remy Evers, Sjaak Bral en De Speld.