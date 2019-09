Spuigasten over eenzaamheid en stikstofadvies

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdagochtend onder andere aandacht besteed aan eenzaamheid en het stikstofadvies.

Van 1 tot 8 oktober is de landelijke Week tegen Eenzaamheid. In het hele land is er dan extra aandacht voor eenzaamheid. Ook in Den Haag zijn er speciale activiteiten rondom eenzaamheid. In de stad zetten veel organisaties zich in om eenzaamheid te herkennen, te verminderen en te voorkomen. Wethouder Kavita Parbhudayal (Zorg, Jeugd en Volksgezondheid) is in Spuigasten over het eenzaamheidsbeleid.

De maximumsnelheid op rijks- en provinciale wegen moet zo snel mogelijk omlaag om de uitstoot van stikstof terug te dringen en de natuur in Nederland te herstellen, adviseert de commissie-Remkes aan het kabinet. Zo mogelijk kan het kabinet de snelheid alleen verlagen in gebieden langs kwetsbare natuurgebieden. Ook adviseert Remkes om gericht boerenbedrijven uit te kopen of te saneren. Daarnaast moet de natuur zo snel mogelijk hersteld worden. Hoe kijken de VVD en GroenLinks in Den Haag naar dit advies? De gemeenteraadsleden Chris van der Helm (VVD) en Maarten de Vuyst (GroenLinks) zijn te gast.

Bibliotheek aan het Spui

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Debatmeester, in samenwerking met Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten. Volg het live op de radio via Den Haag FM of kom langs in de centrale bibliotheek aan het Spui. Iedereen is welkom: koffie en thee staan klaar.