Arnoud van Doorn (PvdE) loog over Twitterstagiair rond knuffelactie ADO Den Haag

Het Haagse raadslid Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid (PvdE) heeft gelogen over de stagiair van de partij. De stagiair die verantwoordelijk zou zijn voor het versturen van een ‘zieke’ tweet, liep namelijk geen stage vanuit de Haagse Hogeschool zoals Van Doorn tegenover Omroep West beweerde. De vraag is zelfs of de stagiair wel bestaat.

Wie drukte er zondag 15 september om 19.19 uur op ‘tweet’, in het account van Haags gemeenteraadslid Arnoud van Doorn? De politicus van de Partij van de Eenheid haalde de woede van twitteraars en mede-raadsleden op zijn hals, door te suggereren dat een knuffelactie van ADO-supporters in de Rotterdamse Kuip ‘alleen voor blanke zieke kindertjes’ bedoeld was. Een actie van de ‘overijverige’ partij-stagiair, volgens Van Doorn.

Het was geen blessurebehandeling of een opstootje tussen spelers maar een actie van supporters waardoor die bewuste zondag de scheidsrechter de wedstrijd tussen Feyenoord en ADO Den Haag een tijdje stil moest leggen. ADO-supporters gooiden namelijk duizenden knuffels vanuit het uitvak naar jonge patiëntjes van het Sophia Kinderziekenhuis.

Tweet zorgt voor ophef

De actie werd door iedereen in het stadion met applaus ontvangen. Publiek, spelers en trainers stonden stil bij dit moment, dat eerder ook in 2016 De Kuip in vervoering bracht. Op twitter werd de actie in naam van Arnoud van Doorn echter als volgt bestempeld:

Foto: Gemeente Den Haag.