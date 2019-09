Kunstlicht met Verreck & Pleijsier, ‘Oorlog en Vrede’ en Art The Hague

Het wekelijkse radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag van 10.00-12.00 uur aandacht aan de voorstelling ‘Reünie’ van cabaretduo Verreck & Pleijsier, de voorstelling ‘Oorlog en Vrede’ en de kunstbeurs ‘Art The Hague’.

Zondagmiddag is theater De Nieuwe Regentes het decor voor de presentatie van ‘Reünie’ van cabaretduo Verreck & Pleijsier. Met de voorstelling wordt dertig jaar aan samenwerking en vriendschap wordt gevierd met kleinkunstluisterliedjes die net iets verder gaan. Marcel Verreck is zondagochtend te gast in Kunstlicht om erover te praten.

Ook is er aandacht voor theatermakers Florian Myjer en Kim Karssen, zij beklimmen de Mount Everest van de wereldliteratuur met de voorstelling ‘Oorlog en Vrede’ van Tolstoj. De megalomane toneelavond is komende week te zien tijdens het festival ‘Nee, jíj hebt talent’ in Theater aan het Spui.

Art The Hague

Het thema van kunstbeurs Art The Hague in de Fokker Terminal is dit jaar 100 jaar vrouwenkiesrecht/ vrouwen in de kunst. Kunstcollectief Popinnart (foto) maakt daar een statement bij door de loonkloof door te berekenen: mannen betalen bij Popinnart gemiddeld 6% méér. Beursorganisator Axel Lemmens en Airco Caravan van Popinnart spreken in Kunstlicht.

In Kunstlicht ook de vaste rubrieken: de Kunstgreep met acteur Vincent Linthorst, het Vrolijk Intermezzo met Thom Ferwerda, en Dichter bij Den Haag en Door de bril van een ander met Mira Feticu. Als altijd zijn er rond tien voor twaalf agendatips. Samenstelling, productie en presentatie: Eric Korsten.

Foto: Popinnart